«Накормили колбасой и заперли на ключ»: вернувшихся из Таиланда россиян поселили в пансионате под охраной Росгвардии

Сегодня в Новосибирске приземлился рейс из Таиланда. По новым правилам всех пассажиров на две недели изолировали от общества. Прибывших - всех без исключения - посадили на автобусы и отправили в обсервацию. Туристов сопровождала полиция. А возле пансионата встречала Росгвардия.

Людей разместили в санатории «Лунный камень», здание оцепили. В каких условиях живут люди, что им можно, а чего нельзя, рассказала одна из участниц первой группы туристов Наталья Воронцова.

После прилета сибячка отправилась под наблюдение. Фото: личный архив.

ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ

Наталья и ее муж - пенсионеры. Живут в Барнауле, но летели в Таиланд через Новосибирск. Семейная пара давно мечтала провести зиму в теплой стране, и в этом году план удалось осуществить. В начале января супруги улетели на Самуи, обратно должны были вернуться на регулярном рейсе 7 апреля. Билеты были куплены заранее.

- Когда стало понятно, что надо возвращаться, я сообщила и в МИД, и на горячую линию, что мы находимся за границей. Мы попробовали поменять билеты. Сначала это было очень дорого: один - по цене двух. В результате мы все-таки поменяли билеты, но смогли улететь лишь на неделю раньше, - рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Рейс был назначен на 31 марта, но в аэропорту Бангкока его откладывали каждые два часа. В итоге задержка составила почти сутки. Но люди и этому были рады - многие думали, что улететь не получится, ведь страны одна за другой закрывают воздушное сообщение.

Небольшая комнатка с окном. Фото: личный архив.

О том, что всех отправляют на обсервацию, людям сообщили в самолете.

- Было много транзитных пассажиров, которые собирались ехать дальше. Случались и откровенные скандалы. Мужчина один кричал: «Вы не имеете права!» Понятно, что это неприятно, но у кого-то из пассажиров в самолете, например, выявили повышенную температуру. Это опасно. Считаю, надо в таком случае проявить гражданскую позицию и согласиться на изоляцию. В основном же все восприняли информацию адекватно. Лично для меня ожидание вчерашнее, неизвестность - то ли нас увезут, то ли нет - было куда волнительнее. Я рада, что мы дома, в России, - поделилась с журналистом КП-Новосибирск туристка.

ДВЕ КРОВАТИ, ТУМБОЧКИ И ШКАФ

В самолете людям сказали, что их разместят в санатории «Обские зори», но в итоге привезли в пансионат на улице Жуковского. Прибывших быстро записали в журнал, измерили всем температуру и провели в комнаты. Всех заперли на ключ.

- Комната небольшая, где-то 9 - 11 метров. Здесь две кровати, две тумбочки и шкаф. Больше мебели нет. Хорошо, что санузел есть - проситься не надо. Душ, раковина, унитаз - все есть, - описывает быт Наталья.

Организационные вопросы были решены не сразу. Например, не предоставили питьевую воду. Люди кричали из запертых комнат, что им очень хочется пить, а ведь было много семей с детьми. Купить где-то по пути или в аэропорту воду либо еду ни у кого не было возможности. Всех сразу посадили в автобусы и довезли до конечной точки.

Так выглядит санузел в комнате. Фото: личный архив.

- Проблему с водой через час решили. Я так понимаю, это была инициатива принимающей стороны - администрации пансионата. Они, видимо, съездили в магазин, купили воду, разнесли по комнатам по пол-литровой бутылочке на человека, - продолжает Наталья.

Покормили людей в половине десятого вечера. Это где-то через шесть часов после прилета. Принесли картошку с куском жареной колбасы, стаканчик компота и яблоки.

- Претензий у нас нет. Понимаем, что все случилось внезапно. Такого же раньше никогда не было. Мы тот самый первый блин, на котором учатся, - рассуждает сибирячка. - Надеемся, что завтра у нас соберут информацию, кто в чем нуждается. У меня нет даже зубной щетки - выкинула перед вылетом. Думала, дома новую куплю.

«МОЖЕТ, СТАНУ БЛОГЕРОМ»

Как спасаться от скуки, туристы уже придумали: в наличии есть гаджет, а в нем - кроссворды, судоку. Будут чаще звонить родным.

- Я уже смеялась - говорила знакомым, что, наверное, стану блогером, буду вести дневник из обсервации. Хотя что тут интересного? Ничего ведь не происходит, - добавляет Наталья.

Наталья отправилась в обсервацию сразу после прилета.

Пассажирам рейса Бангкок - Новосибирск немного тревожно. В самолете многие общались, хоть и были в масках. Сейчас Наталья побаивается - не поднимется ли у кого-то из местных жителей температура.

- Мы должны были ехать из Толмачево в Барнаул - знали о режиме самоизоляции и даже специально заказали такси, чтобы не ехать в автобусе. Планировали честно отсидеть дома две недели на карантине, но нас привезли в другое место. Мы не отчаиваемся, чувствуем себя хорошо, - говорят туристы.