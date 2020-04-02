2020-04-02T05:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных гриппом и ОРВИ в Новосибирске на 2 апреля 2020 года: симптомы болезни остаются у 2575 человек

Рассказываем, изменилось ли количество зараженных гриппом и ОРВИ в Новосибирске на 2 апреля 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Гриппом и ОРВИ больны 2575 человек, число зараженных коронавирусом не увеличилось.Гриппом и ОРВИ больны 2575 человек, число зараженных коронавирусом не увеличилось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных гриппом и ОРВИ в Новосибирске на 2 апреля 2020 года уменьшилось: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. Оно снизилось до 2575 человек. Всего с этими заболеваниями госпитализировали 52 человек.

Еще для 2164 человек закончился домашний карантин — их сняли с наблюдения. Под присмотром медиков остаются 6683 жителей Новосибирской области.

Тем временем диагноз "коронавирусная инфекция" по-прежнему подтвержден у 10 человек, причем две женщины уже выписаны из больницы здоровыми.

Оперативный штаб напоминает: доверяйте только официальным источникам. В соцсетях появляются сообщения, что пациентов с подтвержденным коронавирусом увозят в больницу Куйбышева, а в селе Колыванском и других местах запрещен въезд и выезд — это неправда. Кроме того, власти разоблачили фейк о том, что в районных администрациях раздают «наборы для борьбы с коронавирусом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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