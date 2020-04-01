2020-04-01T10:33:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия Новосибирска опровергла сообщения о выдаче наборов «для борьбы с коронавирусом»

В соцсетях ходили слухи, что такие наборы можно получить в администрации Октябрьского района
Надежда РЫЖКИНА
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Рассылка из чатов оказалась фейком.Рассылка из чатов оказалась фейком.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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По мессенджерам новосибирцев разошлись сообщения о том, что якобы 1 апреля в 13:00 можно было получить по прописке специальные «наборы для борьбы с коронавирусом» в администрации Октябрьского района. В рассылке сообщалось, что людям будут выдавать по одной медицинской маске, мыло, спирт и брошюру «Самоизоляция как источник самопознания» — и всего таких наборов будет 100.

Мэрия Новосибирска разъяснила, что рассылка — фейк.

— Внимание! В телефонных мессенджерах распространяется сообщение о выдаче, которые можно получить по прописке. Информация не соответствует действительности, — пояснили в мэрии.

Напоминаем, что все вопросы можно уточнить по телефону Городской социальной справочной службы — 8-383-375-87-87. Он работает круглосуточно. Туда же можно обратиться по вопросам о мерах поддержки и помощи, которую оказывают пожилым и маломобильным гражданам волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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