2020-04-02T11:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нам пришлось извиниться перед теми, кто там отдыхал»: мэр Новосибирска рассказал, как пансионаты за пару часов переоборудовали в обсервации

Мэр Новосибирска рассказал, как пансионаты за пару часов переоборудовали в обсервации
Надежда РЫЖКИНА
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Прилетевших из Таиланда сразу отправили в новосибирский пансионат.Прилетевших из Таиланда сразу отправили в новосибирский пансионат.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мэр Анатолий Локоть рассказал о том, какая обстановка складывается в пансионате «Обские зори». 1 апреля туда отправили на двухнедельный карантин пассажиров, которые прилетели в Новосибирск из Таиланда. Глава Новосибирска рассказал, как санаторий за несколько часов перестроили в обсервации.

— На самом деле в «Обских зорях» мы досрочно прервали смену отдыхающих, чтобы разместить там прилетевших пассажиров. Пришлось эвакуировать людей, извиняться перед теми, кому мы прервали отдых, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, — На территории пансионата вводится особый режим. Порядок поддерживают в том числе Национальная гвардия, врачи из инфекционной больницы. И предпринимаются меры для того, чтобы было как можно меньше контактов между людьми. Потому что если заразится хоть один человек с этого рейса, то карантин будет только продлен, — рассказал Анатолий Локоть.

«Обские зори» расположен в курортной зоне на берегу Оби. По словам мэра, пассажирам из Таиланда должно быть там комфортно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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