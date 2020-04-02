«Нам пришлось извиниться перед теми, кто там отдыхал»: мэр Новосибирска рассказал, как пансионаты за пару часов переоборудовали в обсервации
Мэр Анатолий Локоть рассказал о том, какая обстановка складывается в пансионате «Обские зори». 1 апреля туда отправили на двухнедельный карантин пассажиров, которые прилетели в Новосибирск из Таиланда. Глава Новосибирска рассказал, как санаторий за несколько часов перестроили в обсервации.
— На самом деле в «Обских зорях» мы досрочно прервали смену отдыхающих, чтобы разместить там прилетевших пассажиров. Пришлось эвакуировать людей, извиняться перед теми, кому мы прервали отдых, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, — На территории пансионата вводится особый режим. Порядок поддерживают в том числе Национальная гвардия, врачи из инфекционной больницы. И предпринимаются меры для того, чтобы было как можно меньше контактов между людьми. Потому что если заразится хоть один человек с этого рейса, то карантин будет только продлен, — рассказал Анатолий Локоть.
«Обские зори» расположен в курортной зоне на берегу Оби. По словам мэра, пассажирам из Таиланда должно быть там комфортно.
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