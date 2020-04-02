«Участие в параде — это боевая задача»: мэр высказался за проведение Парада Победы 9 мая 2020 в Новосибирске несмотря на угрозу коронавируса
Мэр Анатолий Локоть высказался за то, чтобы провести Парад Победы 9 мая 2020 в Новосибирске. Об этом он заявил журналистам.
- Никаких специальных распоряжений по отмене празднования годовщины не поступало. Лично я считаю, как офицер советской, российской армии, что участие в параде — это выполнение боевой задачи. А как известно, это должно быть выполнено в любых условиях. Сегодня подготовка к параду продолжается, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В мэрии сообщили, что подготовка к параду 9 мая 2020 в Новосибирске и другим торжественным мероприятиям идет по плану. По данным начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой программа праздника должна была быть очень обширная и юбилей должен быть запоминающимся.
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ИСТОЧНИК KP.RU