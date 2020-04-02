Все из-за самоизоляции: в приют для собак начали названивать новосибирцы с просьбой дать на неделю животное

2 Апр 2020 2020-04-02T07:12:50+03:00

Руководитель приюта отвечает, что отдавать собак незнакомцам не будет

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Все началось с того, что кто-то из новосибирцев разместил в подъезде города шутливое объявление: мол, дам в аренду собаку для выгула на время карантина. Цена — 500 рублей в час. Снимок с объявлением появился в социальных сетях. Руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко» Алена Святова в шутливой форме отреагировала на данный пост, предложив бесплатно прийти в приют и погулять с собакой. После этого началось самое интересное.

— Мой номер указан на моей страничке в сети. Мне начали названивать люди и просить отдать на неделю собаку под расписку. Я, конечно, прошу людей успокоиться — это так не работает. Прекратите панику! Я не отдаю животных, не проверив условия содержания, не уточнив кучу разных моментов. Это же не вещь, чтобы собаку под расписку на неделю отдавать, — пытается вразумить новосибирцев Алена Святова.

Интерес к животным из приюта у новосибирцев случился после введения в регионе режима самоизоляции. По новым правилам, выходить из дома можно только по жизненно важным причинам, также разрешается ходить в магазин, гулять с собаками возле дома, выносить мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU