2020-04-02T09:55:53+03:00
Общество

Клиника Мешалкина не будет приниимать плановых пациентов из-за режима полной самоизоляции в Новосибирске

Однако экстренную помощь больным медики окажут
Анна ПАШАГИНА
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В клинике пока не знают как долго не смогут принимать пациентов. Фото: «Клиника Мешалкина».В клинике пока не знают как долго не смогут принимать пациентов. Фото: «Клиника Мешалкина».
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Новосибирская НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина отменила госпитализацию плановых пациентов из Новосибирской области из-за введения в городе режима самоизоляции. Такая информация появилась у клиники в социальных сетях.

— Такое решение принято в связи с введением режима самоизоляции на территории Новосибирской области и необходимостью дополнительных мер по снижению риска распространения COVID-2019 Центр Мешалкина сообщает об отмене плановой госпитализации жителей Новосибирской области. Ограничения введены в целях защиты населения и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории региона, — сообщается в группе «Клиника Мешалкина».

Ранее в больнице уже отменили плановую госпитализацию пациентов из других регионов. Такие меры будут действовать, пока ситуация не стабилизируется.

— Однако медицинская помощь в экстренной или неотложной форме будет предоставлена в полном объеме всем категориям больных, независимо от региона проживания, — объяснили в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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