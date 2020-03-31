Режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Оперативное сообщение от правительства Новосибирской области: начал действовать режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020. Продлится он до 24.00 5 апреля. Постановление подписал губернатор Андрей Травников в связи с угрозой распространения коронавируса.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

На срок введения режима жителям города необходимо оставаться дома, выходить на улицу рекомендуется только, если есть угроза жизни. Также разрешен выгул домашних животных, можно выносить мусор, идти в магазин за продуктами. Кто продолжает работу, может доехать до нужного адреса и обратно.

На данный момент режим полной самоизоляции ввели в 27 регионах России. Следите за нашей трансляцией.

Внеочередное заседание правительства Новосибирской области: введен режим полной самоизоляции.

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