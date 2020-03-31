Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 марта 2020 года: новый заболевший обманывал врачей

На утро 31 марта в Новосибирске официально зарегистрированы 9 больных коронавирусом. Последний выявленный больной отказался ложиться в больницу и устроил скандал. Мужчина вместе с супругой прилетел из Мюнхена две недели назад, он не соблюдал самоизоляцию, хотя врачам говорил обратное. Пациент выходил из дома на улицу, гулял по магазинам:

— В очередной раз, когда врачи пришли к нему с проверкой, его не застали дома. При этом два теста подтвердили, что у мужчины коронавирусная инфекция. Но он категорически отказывался в это верить, говорил, что здоров, продолжал вести обычный образ жизни, отказываясь от самоизоляции, — прокомментировал КП-Новосибирск источник.

Эпидемиологи были вынуждены обратиться в суд. В итоге Заельцовский районный суд вынес решение о принудительной госпитализации больного.

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ — НА КАРАНТИНЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

За сутки в Новосибирске более 200 человек попали под домашнюю самоизоляцию. Всего на таком карантине сейчас находятся 6397 человек, за ними также наблюдают медики. Снято с такого наблюдения 1996 человек.

— В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд, — предупреждает оперштаб Новосибирской области.

ЗАБОЛЕВШАЯ ИРУТЯНКА ЛЕТЕЛА ЧЕРЕЗ НОВОСИБИРСК

В Иркутске зарегистрировали первую заболевшую коронавирусом — она вернулась в Россию через новосибирский аэропорт «Толмачево». Женщина прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов 17 марта. У части пассажиров-попутчиков больной рейса 5227 «Новосибирск — Иркутск» уже взяты анализы на коронавирус.

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил новосибирцев оставаться дома, чтобы снизить риски распространения инфекции. Глава региона отдельно попросил бизнесменов и руководителей компаний позаботиться о своих подчиненных, не просить их о выходе на работу.

Корреспонденты КП-Новосибирск убедились, что многие проигнорировали обращение властей. В городе в понедельник работали магазины одежды, фитнес-центры и даже секс-шопы. Только после рейдов от администрации, они закрывались.

Власти попросили работников магазинов, которых заставляют выходить на службу, жаловаться в министерство труда и социального развития Новосибирской области по телефону 8-800-100-00-82.

ЧУМАЧЕЧАЯ ВЕСНА

Новосибирский фотограф Андрей Харчистов решил, что снимать девушек в белье не интересно — и попытался внести свой вклад в актуальную тему. Фотохудожник и модель в противогазе сделали серию снимков на задворках кинотеатра, в пустых переходах и во дворах. Автор фото прокомментировал, что таким образом пропагандирует защиту от коронавируса.

Позировала в противогазе подруга фотографа. Фото: Андрей Харчистов

ЗАСТРЯВШИЕ В ТОЛМАЧЕВО

В Толмачево застряли около 40 граждан Киргизии — их страна прекратила всяческое авиасообщение с другими государствами из-за пандемии. В самой Киргизии заболевших коронавирусом более 90 человек, в республике введен режим чрезвычайной ситуации. Многие киргизы до ситуации с коронавирусом работали в Новосибирске в сфере торговли. Сейчас они пытаются вернуться домой.

— Мы в отчаянии, нас никто забирать из России не собирается, — говорят они.

АНГЛИЧАНИН ДОКАЗЫВАЕТ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕ, ЧТО ЗДОРОВ

Семья англичанина Майкла Уэра, живущая в сибирской глубинке, в деревне, где всего 14 человек населения, столкнулась с проблемой. Кто-то из местных пустил слух, что у англичанина коронавирус! Он же недавно на родину ездил - в Лондон. Постепенно эта история обросла подробностями, например, такими: «главу семейства эвакуировали на вертолете из села». На самом деле с Уэрами все в порядке, все они здоровы, только переживают, что соседи смотрят на них косо. В Лондоне Майкл, действительно, был, только не в марте, а в феврале.

У Майкла же все хорошо, он работает, чувствует себя отлично.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ПЕРВЫЕ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ

Для двух жительниц Новосибирска 31 марта — почти праздник, их выписывают из инфекционной больницы, это первые выздоровевшие от коронавируса пациентки в нашем регионе.

— Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии, — пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. — Контрольные пробы на COVID-19 у них отрицательные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769662" frameborder="0"></iframe> Андрей Травников обратился к новосибирцам по поводу коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru