«Хотели призвать к ответственности»: сибиряк устроил жуткую фотосессию о коронавирусе

30 Март 2020 2020-03-30T10:07:25+03:00

Он рассказал о деталях, которые использовал в снимках, чтобы донести главный смысл

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Фотограф Андрей Харчистов сделал серию снимков, посвященных теме угрозы коронавируса. Фото сделаны на остановке возле кинотеатра имени Маяковского, а также в местах, где обычно всегда много людей.

Позировала в противогазе подруга фотографа. Фото: Андрей Харчистов

Героиней снимков стала девушка в противогазе. По словам сибиряка, она — обобщенный образ всех новосибирцев, которые не хотят заразиться. Кадр с «короной» — смысловой центр всей серии. Остальные фотографии его дополняют и показывают темную сторону всей ситуации.

Получилось действительно жутко. Фото: Андрей Харчистов

— У нас в Новосибирске сейчас все чаще видишь людей в масках, улицы пустеют. И мы решили сделать вот такие фотографии, которые передали бы всю мрачность и атмосферу в условиях эпидемии. Фотография с руками в виде короны как бы намекает на новый коронавирус, он как раз распространяется через людей, которые безответственно относятся к нему, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Харчистов.

В период эпидемии в городе мрачное настроение. Фото: Андрей Харчистов

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ИСТОЧНИК KP.RU