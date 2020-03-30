2020-03-30T17:21:29+03:00
Общество

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске: двух пациенток отправляют домой

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске выпишутся во вторник
Татьяна СОЛОВОВАУльяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске выздоровела первая больная с коронавирусом.В Новосибирске выздоровела первая больная с коронавирусом.
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Во вторник, 31 марта, из инфекционной больницы отправятся домой первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске. Об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

— Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии, — пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. — Контрольные пробы на COVID-19 отрицательные.

Напомним, первая жительница Новосибирска заразилась коронавирусом в Париже. Там она находилась с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. У женщины першило в горле, была температура 37,3. 15 марта ее госпитализировали в инфекционную больницу, почти сразу после прилета.

Всего в новосибирской области на самоизоляции сейчас находятся 6397 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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