2020-03-30T05:34:24+03:00
Общество

Первая заболевшая коронавирусом в Иркутске прилетела из Новосибирска

Женщина возвращалась из Дубая, а в «Толмачево» у нее была пересадка
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Иркутске первая больная коронавирусом женщина прилетела из Новосибирска.В Иркутске первая больная коронавирусом женщина прилетела из Новосибирска.
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В Иркутске выявлен первый больной коронавирусом: это 62-летняя женщина. Об этом сообщает правительство Иркутской области. Она прилетела рейсом 5227 «Новосибирск-Иркутск».

Известно, что в Новосибирске у нее была пересадка: в столицу Сибири пенсионерка прилетела из Дубая (ОАЭ). Выходила ли она во время транзита в город, не сообщается. В Иркутск женщина прилетела 17 марта.

— На данный момент уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек — пассажиров того же рейса. Еще 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти, — говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Напомним, в Новосибирске восьмая больная коронавирусом женщина также прилетела из Дубая. Там она была с 4 по 18 марта. Как сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области, на тот момент ОАЭ были в перечне стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а потому специалисты Роспотребнадзора этот рейс в «Толмачево» не анкетировали. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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