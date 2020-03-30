Первая заболевшая коронавирусом в Иркутске прилетела из Новосибирска
В Иркутске выявлен первый больной коронавирусом: это 62-летняя женщина. Об этом сообщает правительство Иркутской области. Она прилетела рейсом 5227 «Новосибирск-Иркутск».
Известно, что в Новосибирске у нее была пересадка: в столицу Сибири пенсионерка прилетела из Дубая (ОАЭ). Выходила ли она во время транзита в город, не сообщается. В Иркутск женщина прилетела 17 марта.
— На данный момент уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек — пассажиров того же рейса. Еще 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти, — говорится в сообщении правительства Иркутской области.
Напомним, в Новосибирске восьмая больная коронавирусом женщина также прилетела из Дубая. Там она была с 4 по 18 марта. Как сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области, на тот момент ОАЭ были в перечне стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а потому специалисты Роспотребнадзора этот рейс в «Толмачево» не анкетировали. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU