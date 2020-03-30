2020-03-30T15:53:26+03:00
Общество

«Гулял, ходил по магазинам»: заболевший коронавирусом обманывал врачей, сбегая из дома

Стали известны новые подробности о принудительно госпитализированном больном в Новосибирске
Ева ЛЮТОВА
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Инфекционисты дважды брали анализы у прилетевшего пассажира. Оба теста показали положительный результат.Инфекционисты дважды брали анализы у прилетевшего пассажира. Оба теста показали положительный результат.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске через суд принудительно госпитализировали 47-летнего мужчину, у которого подтвердился COVID-19. Сибиряк полмесяца назад вернулся в Россию из Мюнхена. Он должен был находиться на карантине, но вместо этого разгуливал по городу, игнорируя указания врачей.

— Он знал, что за домом есть какое-то наблюдение и просто через другой подъезд (в доме смежные подъезды) выходил на улицу: гулял, ходил по магазинам, — рассказал КП-Новосибирск источник. — В очередной раз, когда врачи пришли к нему с проверкой, его не застали дома. При этом два теста подтвердили, что у мужчины коронавирусная инфекция. Но он категорически отказывался в это верить, говорил, что здоров, продолжал вести обычный образ жизни, отказываясь от самоизоляции.

Напомним, сегодня Заельцовский районный суд удовлетворил просьбу Роспотребнадзора: пациента с коронавирусом, который стал девятым заболевшим в Новосибирской области, госпитализировали в инфекционную больницу принудительно. Его супруга, у нее пробы анализов отрицательные, пока остается на самоизоляции дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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