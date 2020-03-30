Госпитализируют принудительно: что известно о девятом заболевшем коронавирусом в Новосибирске

30 Март 2020 2020-03-30T13:38:38+03:00

В Оперштабе рассказали подробности о новом заболевшем коронавирусом в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Оперштабе рассказали подробности о новом заболевшем коронавирусом в Новосибирске. Известно, что мужчина прилетел в город из Мюнхена 15 марта рейсом 5884 авиакомпании S7. Сначала он отказался от госпитализации в инфекционную больницу: тогда управление Роспотребнадзора было вынуждено обратиться в суд для принудительного помещения мужчины в стационар.

— Мужчина находился на домашней самоизоляции вместе с женой, с которой они вместе вернулись из Германии. Клинически он был здоров, никаких проявлений ОРВИ с момента прилета не было. У пациента взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования — положительный. Для подтверждения диагноза материал направили в лабораторию научного центра «Вектор», получен окончательный результат — «коронавирусная инфекция». Мужчине предложили госпитализацию в инфекционную больницу, от которой он письменно отказался. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Пациента поместят в инфекционную больницу принудительно, — сообщили в Оперштабе по Новосибирской области.

Для пассажиров рейса, которые летели вместе с заболевшим, период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус. Все, кроме данного пациента, оказались здоровы.

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