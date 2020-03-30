2020-03-30T15:15:51+03:00
Здоровье

«Не хотел, чтобы его разлучали с женой»: в Новосибирске через суд госпитализировали больного коронавирусом

47-летний мужчина вернулся в Новосибирск из Мюнхена, тесты, которые брали у него на дому, показали положительный результат. Но он категорически отказался ехать в инфекционную больницу
Ева ЛЮТОВА
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Упаковывают анализы зараженных в такой контейнер. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.Упаковывают анализы зараженных в такой контейнер. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.
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В Новосибисрке впервые больной коронавирусом будет принудительно госпитализирован: это решение Заельцовского районного суда. Сегодня туда с ходатайством обратились сотрудники Роспотребнадзора. Они рассказали, что 47-летний местный житель категорически отказывается от госпитализации в инфекционную больницу №1.

— Он прилетел из Мюнхена вместе с женой. Он заболел, она, на удивление, нет, хотя проживают в одной квартире, — рассказал КП-Новосибирск источник в Роспотребнадзоре. — У него коронавирус подтвержден лаборотарно, но мужчина не верил, не хотел, чтобы его разлучали с женой, категорически отказался ехать в больницу. Его долго убеждали, говорили: «Вы живете в многоквартирном доме, вы всех перезаражаете. Супругу свою пожалейте, которая не болеет». Там чуть ли не до драки с врачами доходило.

В оперштабе Новосибирской области говорят, что у мужчины взяли два теста на коронавирус, оба оказались положительные. Хотя, действительно, пациент себя чувствует хорошо, нет ни насморка, ни температуры, даже намека на простуду.

— После прилета в Новосибирск у пациента взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования — положительный. Для подтверждения диагноза материал направили в лабораторию научного центра «Вектор», получен окончательный результат — «коронавирусная инфекция», — сообщают в оперштабе, подчеркивая, что ошибки быть не может. Такое бывает, что люди болеют коронавирусом бессимптомно. Для них инфекция не опасна, а для кого-то может оказаться смертельной.

Еще один повод обратиться в суд - мужчина нарушал домашний каратин.

— Он знал, что за домом есть какое-то наблюдение и просто через другой подъезд (в доме смежные подъезды) выходил на улицу: гулял, ходил по магазинам, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Суд рассмотрел административное дело о принудительной госпитализации заочно. На заседании присутствовали сотрудники Роспотребнадзора и МВД, а вот самого «коронавирусного дисседента» не было.

Кстати, кто и как будет исполнять решение суда, пока не ясно. В службе судебных приставов не смогли оперативно прокомментировать, как будут вызволять из квартиры больного коронавирусом. По идее решение должны исполнить сразу, возможно, это сделают не приставы, а врачи и сотрудники ГУФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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