«Оставайтесь дома»: Андрей Травников попросил новосибирцев беречь себя во время вспышки коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T14:47:23+03:00

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к сибирякам, призывая их сидеть дома во время нерабочей недели. Фото: nso.ru

Изменить размер текста: A A

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к сибирякам, призывая их сидеть дома во время нерабочей недели и соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

— Уважаемые новосибирцы! Следующая неделя была объявлена нерабочей. Это вынужденная мера, которая нужна, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране. В нашей области сейчас делается все необходимое, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Сейчас главная задача — максимально снизить риски и предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Прошу всех в эти дни оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей. Обращайтесь за помощью сразу, если почувствовали недомогание. Не пренебрегайте своим здоровьем, это очень важно, — сообщил губернатор.

Андрей Травников также акцентировал внимания местных предпринимателей и глав муниципалитетов, сообщив, что в такой ситуации как никогда необходимо действовать ответственно и дальновидно.

— Я обращаюсь к новосибирским бизнесменам и руководителям. Сейчас директора предприятий переживают о неисполнении важных контрактов, предприниматели волнуются о будущем своего бизнеса, главы муниципалитетов — о возможном неисполнении бюджета и недофинансировании соцобязательств. Уважаемые сограждане, эти проблемы нам предстоит решать всем вместе, сообща. Но сейчас особенно важно, чтобы последствия пандемии коронавируса в нашей области и нашей стране не стали чрезвычайными. Мы должны помнить, что здоровье и жизнь людей сейчас ценнее всего. Прошу всех действовать ответственно, разумно и дальновидно, — говорит Андрей Травников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769662" frameborder="0"></iframe> Андрей Травников обратился к новосибирцам по поводу коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года: стало известно о еще одном заболевшем

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года увеличилось до девяти (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU