2020-03-30T16:48:43+03:00
Общество

«Мой Майкл не заразен!»: жители сибирской глубинки из-за коронавируса боятся соседа - английского фермера

На самом деле с сэром Майклом Уэром все в порядке, как и с его семьей. Люди ничем не болеют, а вот соседи их опасаются
Екатерина КОМЯКОВА
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Майкл Уэр съездил в Англию и попал в опалу.Майкл Уэр съездил в Англию и попал в опалу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В селе Дубинка Искитимского района живет семейство Майкла Уэра из графства Сомерсет. Англичанин уехал на ПМЖ в Россию еще 27 лет назад. Дома жизнь не сложилась - жена бросила, детей забрала, имущество отсудила, вот и решил сэр Майкл податься в отшельники. В селе Дубинка всего домов 10, а жителей - человек 15, не больше.

Майкл - персона известная, про него уже написали все газеты. В Дубинке он нашел новую жену - Татьяну. С ней воспитывает уже четверых детей. Хозяйство подняли, быт устроили. В общем, за эти годы британец обрусел, отличается только что европейским отношением к порядку да хозяйственностью. Многие в селе англичанина Мишей зовут, в телогрейке и валенках с галошами он свой парень, не отличишь от стандартного Петровича.

Но вот в эпоху коронавируса односельчане все-таки вспомнили, что их сосед родом из Европы, где бушует зараза. КП-Новосибирск связалась с семьей Майкла, вот что поведали домочадцы.

- Про нас сплетни начали пускать, что у нас коронавирус. Майкл как раз месяц назад в Англию ездил, в начале февраля домой вернулся. Там тогда еще только-только все начиналось. Но его ни на изоляцию не отправляли, ни симптомов у него никаких нет. А кто-то уже напридумывал. Говорили даже, что за нами вертолет прилетал, нас как будто увезли куда-то, - рассказывает КП-Новосибирск жена Майкла Татьяна Денисовна.

У Майкла же все хорошо, он работает, чувствует себя отлично. Фото: Андрей КОПАЛОВ

У Майкла же все хорошо, он работает, чувствует себя отлично.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Теперь телефон в селе не умолкает, родня то и дело звонит да спрашивает, все ли хорошо на английской ферме, здоровьем Уэров интересуется.

Один из новичков, что приехал в Дубинку дом строить, раньше всегда с Майклом рад был поболтать. А теперь кричит издали:

- Стой, ко мне не подходи!

Уэры сначала не поняли, что это за перемена в отношении - может, обидели чем, но потом слухи и до них дошли.

- Все у нас хорошо, все здоровы. Мой Майкл не заразен, все мы чувствуем себя отлично, - утверждает его супруга.

Майкл сам за своих родственников в Англии переживает, списывается с ними в социальных сетях. Вроде бы все себя чувствуют хорошо, сидят по домам на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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