30 Март 2020 2020-03-30T18:16:44+03:00

В Толмачево застряли около 40 граждан Кыргизстана — это КП-Новосибирск подтвердили в аэропорту. Фото: кадр из видео

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В Толмачево застряли около 40 граждан Киргизии — это КП-Новосибирск подтвердили в аэропорту. Отчаявшиеся люди говорят, что уже готовы объявить голодовку, чтобы убедить их местное правительство забрать их на родину. Но их страна закрыла авиасообщение.

— Мы — граждане Кыргызстана - в отчаянии. Сегодня нам открыто сообщили, что нас никто забирать из России не собирается, так как нет мест в обсервациях, нет средств дезинфекции, нет тестов на определение наличия вируса, нет средств забора анализов, нет защитных спецхалатов для сотрудников медслужб и так далее, — цитирует застрявших в аэропорту людей паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Нас успокаивают тем, что стариков, беременных и женщин с детьми устроят на ночлег и обеспечат горячим питанием. Мы в отчаянии.

Как стало известно КП-Новосибирск, точная дата, в которую граждан планируют вернуть на родину, пока неизвестна.

40 киргизов застряли в Толмачево из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU