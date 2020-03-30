Губернатор объяснил, что грозит компаниям, где сотрудников заставили работать с 30 марта по 3 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T11:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание. На заседании глава региона отметил, что изоляция в борьбе с коронавирусом — действенный метод, но, к сожалению, это понимают не все.

— Эта неделя объявлена нерабочей. Те руководители, которые заставили своих работников выйти, напрямую нарушают трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть, — заявил Андрей Травников. — Мы понимаем, все те сложности, с которыми столкнулись, но то настоящее, которое сейчас можно наблюдать в Италии, Испании, Нью-Йорке, хуже, не хотелось бы с этим столкнуться.

Андрей Травников призвал руководителей фирм отнестись ответственно к карантину. Фото: пресс-служба правительства НСО

Глава региона еще раз призвал предпринимателей соблюдать карантин.

Напомним, на сегодня в Новосибирске — восемь больных с коронавирусом. Все они женщины, находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.

О нарушении прав работники могу сообщить по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8 — 800 — 100 — 0082.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU