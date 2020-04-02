2020-04-02T14:30:45+03:00
Общество

Новосибирцев, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей

В судах уже было рассмотрено несколько подобных исков
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске введен режим самоизоляции для граждан, недавно вернувшихся из-за рубежа.В Новосибирске введен режим самоизоляции для граждан, недавно вернувшихся из-за рубежа.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске введен режим самоизоляции для граждан, недавно вернувшихся из-за рубежа. С недавнего времени, было принято решение помещать их в обсертваторы. Однако даже при таких условиях необходимые меры предосторожности соблюдают далеко не все люди. Контролем этой ситуации занимаются правоохранительные органы. В судах уже было рассмотрено несколько исков, связанных с нарушением установленных мер.

— Районными судами и мировыми судьями судебных участков Новосибирска и Новосибирской области на текущей неделе рассмотрен ряд административных исков Управления Роспотребнадзора по НСО и материалов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст 19.4 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), — сообщается на сайте Управления судебного департамента Новосибирской области.

И нарушители уже получили соответствующие наказания за свои действия. К примеру, в Заельцовском районном суде было принято решение о принудительной госпитализации заболевшего коронавирусом мужчины, который отказывался ложиться в больницу по собственному желанию. А в Обском городском суде отправили на принудительную изоляцию в обсерватор четверых человек, недавно вернувшихся из Таиланда.

Что же касается тех сибиряков, которые нарушают режим домашней самоизоляции, то постановлениями мировых судей судебных участков Советского района Новосибирска, Бердска и Черепановского района Новосибирской области, им было назначено наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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