2020-04-02T12:14:01+03:00
Общество

Жителей Киргизии, застрявших в «Толмачево», выгнали из аэропорта

Такие меры связаны с ужесточением правил самоизоляции в Новосибирске
Анна ПАШАГИНА
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Теперь иностранцы могут жить в хостелах. Фото: Анна ПашагинаТеперь иностранцы могут жить в хостелах. Фото: Анна Пашагина
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Жителей Киргизии сегодня, 2 апреля, выгнали из аэропорта «Толмачево». Об этом они сами рассказали КП-Новосибирск.

— Нас сегодня утром попросили покинуть здание. Расселили в хостелы, но не везде есть условия для жизни, — пожаловались КП-Новосибирск иностранцы.

КП-Новосибирск связался с консульством Кыргызстана в Новосибирске. Там информацию подтвердили.

— Граждане были размещены в хостелах и гостиницах до того, как за ними прилетит чартерный рейс. До этого детей и беременных, пожилых граждан так же размещали в гостиницах. Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым, — рассказали КП-Новосибирск в консульстве. — Мы надеемся, что рейсы в ближайшее время будут возобновлены.

Напомним, что 110 граждан Кыргызстана застряли в новосибирском аэропорту «Толмачево». Причиной этому стал указ из их Республики об отмене рейсов до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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