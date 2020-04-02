2020-04-02T13:07:42+03:00
Общество

Семь новосибирцев нарушили режим самоизоляции: их оштрафовали и вернули домой

За тем, как сибиряки соблюдают режим самоизоляции следит полиция
Алена КУЛЕШОВА
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Правоохранители призывают сибиряков ответственно отнестись к сложившейся ситуации и принимаемым в связи с ней мерам.Правоохранители призывают сибиряков ответственно отнестись к сложившейся ситуации и принимаемым в связи с ней мерам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области был введен режим самоизоляции: полиция продолжает контролировать, как люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, его соблюдают. Правоохранители проверяют таких граждан ежедневно.

— В настоящее время сотрудниками полиции составлено 7 административных протоколов в отношении нарушителей режима, по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Кроме того, полицейские проводят профилактические беседы с гражданами, о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности распространения короновирусной инфекции, уделяя особое внимание пожилым людям. На территории области было проведено уже более 60 тысяч таких бесед, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители призывают сибиряков ответственно отнестись к сложившейся ситуации и принимаемым в связи с ней мерам. Полиция также напоминает, что для нарушителей введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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