В Новосибирске владельца взорвавшейся АЗС арестовали на 2 месяца

Мужчина будет под стражей до конца лета.

В среду, 16 июня, в Новосибирске избрали меру пресечения владельцу взорвавшейся заправки. Напомним, его задержали накануне, 15 июня, через день после крупного ЧП. В среду, 16 июня, стало известно, что его обвиняют по части 1 статьи 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

— Владельцу взорвавшейся газовой заправки избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, — сообщили в Центральном районном суде. — Под стражей он будет находиться до 14 августа.

Как передает корреспондент КП-Новосибирск, АГЗС, на которой случился взрыв, не принадлежит обвиняемому. Мерой пресечения подзащитный и его юрист недовольны.

Напомним, взрыв на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе, 60. В результате ЧП на больничных койках оказались 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было это сделать. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах. По мнению главы региона, последствия от взрыва на автозаправке могли быть трагичнее. Накануне также был задержан 37-летний инженер газовой заправки.

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