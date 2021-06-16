Стало известно, в чем обвиняют владельца АЗС, взорвавшейся в Новосибирске

В Центральном районном судет изберут меру пресечения владельцу взорвавшейся АЗС. Фото: Никита МАНЬКО

В среду, 16 июня, в Центральном районном суде должны избрать меру пресечения владельцу газовой АЗС, взорвавшейся в Новосибирске. Заседание уже началось. Стало известно в чем обвиняют бизнесмена.

— Ему предъявили обвинение по статье часть 1 статьи 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», — сообщили КП-Новосибирск в суде.

Напомним, газовая АЗС на Гусинобродском шоссе взорвалась 14 июня около 18.00. По предварительной информации, при сливе топлива из газовоза в резервуар была нарушена техника безопасности: машину не заземлили. Когда газовая смесь воспламенилась, сотрудники АЗС успели эвакуировать клиентов, но пострадали сами. После ЧП правоохранительные органы задержали владельца заправки и инженера АЗС.

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