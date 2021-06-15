В Новосибирске задержан инженер взорвавшейся АЗС

Следователи задержали инженера АЗС, где произошел взрыв. Фото: Егор СПАЙКОВ

Во вторник, 15 июня, стало известно о том, что задержан 37-летний инженер АЗС, где произошел мощный взрыв. Ранее поступила информация о том, что задержан 57-летний директор автозаправки. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

— Они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

Напомним, после взрыва на газовой АЗС следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. При сливе топлива из газовоза в резервуар газовая смесь загорелась, потому что машина не была заземлена.

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