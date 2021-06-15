Губернатор Андрей Травников поручил проверить все заправки рядом с жилыми домами в Новосибирске. Фото: Евгений КОЧКИН

После жуткого происшествия на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года губернатор Андрей Травников дал несколько важных поручений. В целом, глава региона призвал проверить, насколько обоснованно размещение АЗС и АГЗС рядом с жилыми домами.

— Основная причина ЧП — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Принято принципиальное решение о проведении проверок всех автозаправочных станций на территории Новосибирска, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона поручил провести проверки быстро и качественно. Так, мэрии Новосибирска нужно проанализировать договоры аренды и все необходимые документы у владельцев заправок, расположенных внутри жилых кварталов или рядом с ними.

— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — добавил Андрей Травников.

По последним данным Минздрава, за врачебной помощью обратились 33 пострадавших. 17 из них поступили в Новосибирскую государственную областную клиническую больницу, 7 человек находятся в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Напомним, в результате ЧП пострадали два ребенка, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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