Стало известно, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 пострадали два мальчика — 9-ти и 12-ти лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске во время взрыва на заправке 14 июня 2021 года пострадали двое детей. Их госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.

— В медучреждение поступили два мальчика — 9-ти и 12-ти лет. Площадь поражения тканей у детей относительно небольшая, около 5 %. В настоящий момент ребятишки чувствуют себя относительно удовлетворительно, — сообщил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Юданов Анатолий.

Напомним, накануне за медицинской помощью обратились 32 человека: 15 из них отпустили домой. Известно, сейчас в больнице находятся 17 пациентов: 7 из них — в реанимации в тяжелом состоянии, а 10 — в общем ожоговом отделении в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, сейчас угрозы для жизни пострадавших нет. Пациенты получают комплексную терапию. Есть вероятность, что часть пострадавших уже на этой неделе отпустят на амбулаторное лечение.

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