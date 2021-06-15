Число пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года выросло до 32 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 15 июня, стало известно, что число пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года увеличилось до 32 человек. Из них 15 отпустили домой. На сегодняшний день в ожоговом отделении находятся 17 человек: 7 из них в реанимации. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала и. о. заведующей ожоговым отделением, врач-хирург высшей категории Кабакова София.

— Накануне в больницу за помощью обратились 32 человека. 17-ти из них потребовалась госпитализация. 7 человек поместили в реанимацию. А в общем ожоговом отделении находятся 10 человек. Состояние людей, поступивших в общее отделение - от удовлетворительного до средней степени тяжести. Объем поражения тканей от 4-х до 15-18 %. В основном пострадавшие получили ожоги верхних и нижних конечностей, а также головы и туловища. Некоторые из пострадавших получили ожоги, когда находились на остановке рядом с газовой АЗС, — уточнила врач.

Медик отметила, все пациенты получают комплексную терапию: им делают перевязки. Вероятно, часть пострадавших уже на этой неделе выпишут на амбулаторное лечение. Последний пациент, по словам врача, обратился за медицинской помощью около трех часов ночи.

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