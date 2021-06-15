Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021

В настоящий момент в больнице находятся 17 человек, 10 из них — в реанимации. Фото: Анна ПАШАГИНА

Стало известно, в каком состоянии находятся люди, пострадавшие во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Всего в Новосибирскую областную клиническую больницу госпитализировали 17 человек.

— Со вчерашнего дня медучреждение работало в усиленном режиме. Известно, что при поступлении и до сегодняшнего дня 7 человек находятся в тяжелом состоянии — клиническая картина у них протекает в состоянии ожогового шока, они в реанимации. Еще 10 человек находятся в общем ожоговом отделении. Самое главное, что состояние пациентов стабильно. Угрозы для жизни людей в настоящий момент нет. Все пострадавшие получают комплексную терапию. Пострадавшие получили ожоги, сочетанных травм нет. Ожоги абсолютно разные. На сегодняшний день самое большое поражение тканей у пациента составляет примерно 40 %, как правило площадь поражения оценивается через несколько суток после первой перевязки. При этом ожоговый шок развивается, если площадь поражения — более 20%, — рассказал главный врач Новосибирской областной клинической больницы Юданов Анатолий.

Ранее сообщалось, что всего за медицинской помощью обратились 32 человека: 15 из них отпустили домой. Известно, что некоторых пациентов, которые находятся в общем ожоговом отделении, уже на этой неделе отпустят на амбулаторное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как минимум четыре взрыва»: в Новосибирске горит заправка на Гусинобродском шоссе

По оперативной информации пострадали два человека (подробнее).

«Люди выбегали в разорванной одежде»: очевидцы рассказали подробности взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года почувствовали жители разных районов города (подробнее).

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадали 6 человек: КП-Новосибирск ведет прямую онлайн-трансляцию (подробнее).

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

По предварительным данным, во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадал 21 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.