«Люди с ожогами выстроились в очередь»: очевидцы рассказали о взрывах на заправке в Новосибирске

Во время взрыва пострадали шесть человек. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске полыхает автозаправочная станция. По данным МЧС, пожар начался в 18 часов. И с самых первых минут окрестности стали оглашать залпы взрывов. Очевидцы сначала сообщали об одном взрыв, затем о двух, о четырех… Теперь их количество не поддается подсчету.

- На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом, - сообщает Главное управления МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло на газовой автозаправке по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Очевидцы рассказывают, что череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Даже на расстоянии в километры люди услышали грохот.

- У меня двери чуть не повылеали! Долбануло так, что окна дребезжали, двери чуть с петель не вылетели, - рассказал КП-Новосибирск пенсионер по имени Андрей, проживающий в километре от места пожара.

- Стекла затряслись в окнах на улице Есенина. Несколько нарядов пожарных проехало, скорая, полиция… Спустя несколько минут после первого был самый сильный взрыв – огромное огненное облако поднялось над заправкой. Я находился довольно далеко, но даже там почувствовал жар, - поделился наблюдениями Денис, который выбежал на улицу и снял несколько видео на расстоянии около 700 метров от АГЗС.

Пожарные ищут владельцев машин, припаркованных рядом. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

На дороге, ведущей к месту ЧП, за считанные минуты собралась огромная пробка. Денис возмущенно рассказал о том, как некоторые автомобилисты помешали работе пожарных.

- Там пробка стоит и поразило, что спецслужбы едут на помощь людям, а какие-то сволочи – «ГАЗель», «Камрюха» - из пробки вылезли и за МЧС пристроились. «ГАЗель» автобус с пожарными подрезала. Ни совести, ни морали у людей! Спецслужбы едут, а они вылетают прямо перед ними, - рассказал он.

Среди пострадавших на месте происшествия – двое пожарных. По предварительным данным, их обожгло во время очередного взрыва, когда они подъехали к месту происшествия. Данные об общем количестве пострадавших все время меняются в сторону увеличения.

От взрыва в соседних домах выбило стекла. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Спустя час после начала операции тушения представитель МЧС Павел Винаков сообщил о шести пострадавших, доставленных в ожоговый центр. Но, судя по всему, фактически людей, получивших ожоги, окажется больше.

- Люди с ожогами в очередь выстроились к скорой помощи, - поделился наблюдениями слушатель Радио КП-Новосибирск, оказавшийся недалеко от места взрыва. - Люди находились под взрывной волной, они бежали, как могли. Теперь в скорую выстроились с ожогами. Один мужчина даже без обуви стоял. Я был в двух остановках от взрыва и то чувствовал жар.

- Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД. Дополнительная информация уточняется, - сообщает областное управление МЧС.

Рядом с местом происшествия также работает корреспондент КП-Новосибирск. Мы выясняем версии о причинах взрыва.

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