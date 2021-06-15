Стали известны имена сотрудников МЧС, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Игорь Титаренко // Facebook.
Во вторник, 15 июня, стали известны имена сотрудников МЧС, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Их назвал новосибирский депутат Игорь Титаренко. Он уточнил, что огонь тушили спасатели пожарной части № 3.
— Двое спасателей пострадали при ликвидации пожара: водитель, сержант Дмитрий Шац и старший пожарный, старшина внутренней службы Николай Поспелов. Они сейчас в больнице. Я нахожусь на связи с врачами и уверен, что они сделают все возможное, чтобы ребята быстро пошли на поправку, — написал депутата на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что огнеборцы, получившие ожоги, первыми прибыли на место ЧП. Как уточняли накануне врачи, их доставили в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.
Депутат поблагодарил пожарных за их мужество, а также пожелал им скорейшего выздоровления.
Напомним, крупное ЧП на газовой заправке в Новосибирске произошло накануне вечером, 14 июня. На Гусинобродском шоссе, 60 вспыхнула газовая АЗС: перед пожаром там прогремело несколько мощных взрывов. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена должным образом. Разбираться в обстоятельствах случившегося будут Следственный комитет и прокуратура.
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