Стали известны имена сотрудников МЧС, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Игорь Титаренко // Facebook.

Во вторник, 15 июня, стали известны имена сотрудников МЧС, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Их назвал новосибирский депутат Игорь Титаренко. Он уточнил, что огонь тушили спасатели пожарной части № 3.

— Двое спасателей пострадали при ликвидации пожара: водитель, сержант Дмитрий Шац и старший пожарный, старшина внутренней службы Николай Поспелов. Они сейчас в больнице. Я нахожусь на связи с врачами и уверен, что они сделают все возможное, чтобы ребята быстро пошли на поправку, — написал депутата на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что огнеборцы, получившие ожоги, первыми прибыли на место ЧП. Как уточняли накануне врачи, их доставили в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.

Депутат поблагодарил пожарных за их мужество, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, крупное ЧП на газовой заправке в Новосибирске произошло накануне вечером, 14 июня. На Гусинобродском шоссе, 60 вспыхнула газовая АЗС: перед пожаром там прогремело несколько мощных взрывов. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена должным образом. Разбираться в обстоятельствах случившегося будут Следственный комитет и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как минимум четыре взрыва»: в Новосибирске горит заправка на Гусинобродском шоссе

По оперативной информации пострадали два человека (подробнее).

«Люди выбегали в разорванной одежде»: очевидцы рассказали подробности взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года почувствовали жители разных районов города (подробнее).

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадали 6 человек: КП-Новосибирск ведет прямую онлайн-трансляцию (подробнее).

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

По предварительным данным, во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадал 21 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.