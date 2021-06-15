В Новосибирске задержан владелец взорвавшейся АЗС

Владельца АЗС, где произошел взрыв, задержали. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во вторник, 15 июня, стало известно о том, что владельца взорвавшейся в Новосибирске газовой АЗС задержали. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Владелец газовой автозаправки был задержан. Меру пресечения ему изберут 16 июня, — сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

Известно, что директор автозаправки задержали в порядке статьи 91 УК РФ.

Напомним, взрыв на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе 60. Семь человек получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, неотвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было это сделать. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах. По мнению, главы региона, последствия от взрыва на автозаправке могли быть более трагичными.

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