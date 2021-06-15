«Повезло, что взорвавшиеся цистерны летели не в дома»: Андрей Травников поручил проверить, почему АЗС находятся в жилых кварталах

Губернатор поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Во вторник, 15 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить, почему АЗС находятся в жилых кварталах. Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе, 60 взорвалась газовая автозаправка. Взрывная волна обдала жаром всех тех, кто находился рядом. Люди с ожогами были доставлены в больницу.

— Нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону домов — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — отметил глава региона.

Андрей Травников поблагодарил спецслужбы за слаженную работу в ликвидации пожара и его последствий.

Напомним, по предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было соблюсти это простое правило.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.