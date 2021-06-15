«Повезло, что взорвавшиеся цистерны летели не в дома»: Андрей Травников поручил проверить, почему АЗС находятся в жилых кварталах

Губернатор поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Во вторник, 15 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить, почему АЗС находятся в жилых кварталах. Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе, 60 взорвалась газовая автозаправка. Взрывная волна обдала жаром всех тех, кто находился рядом. Люди с ожогами были доставлены в больницу.
— Нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону домов — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — отметил глава региона.
Андрей Травников поблагодарил спецслужбы за слаженную работу в ликвидации пожара и его последствий.
Напомним, по предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили. Эксперт объяснил, почему важно было соблюсти это простое правило.
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