«Обычное раздолбайство»: автомеханик АЗС объяснил, что могло привести к взрыву на заправке в Новосибирске

На заправке могли пренебречь элементарным правилом безопасности. Фото: Евгений КОЧКИН

Вся страна с ужасом обсуждает мощный взрыв на заправке в Новосибирске. ЧП произошло 14 июня около 18.00. В городе на воздух взлетела газовая АЗС.

Мощное пламя буквально сжигало все на своем пути, на расстоянии нескольких километров.

По последним данным, сильные ожоги получили 17 человек, среди них пожарные, которые первыми прибыли на место ЧП и дети-подростки. В тяжелом состоянии в реанимации сейчас находятся семь человек. Врачи борются за их жизнь.

По официальной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Газовоз, который приехал сливать топливо в стационарный резервуар, не заземлили.

Автомеханик АЗС Александр Андреев рассказал, что сотрудники заправки не соблюли самое простое правило.

— Александр, что значит «заземлить газовоз»?

— Резервуары они сами по себе уже заземлены. Чтобы заземлить газовоз используют медный кабель. Машину и заземляющий контур соединяют им, прикручивая болтами. Заземление уводит скопившийся ток в землю.

— А откуда взялось электричество?

— Факторы могут разными, например, заряд скопился на газовозе из-за внутреннего трения в цистерне.

— Правило простое… Почему им пренебрегают, если это так важно?

— Обычное раздолбайство. Маленькие зарплаты, нехватка времени, так как нужно ехать за следующей партией топлива, либо авось. На маленьких частных АЗС этого кабеля даже может не быть.

Напомним, из-за ЧП было перекрыто движение по Гусинобродскому шоссе и расположенным там трамвайным линиям. Эвакуировали также стоящий неподалеку торговый центр «Континент». Очевидцы засняли на видео, как с детской площадки около ТЦ с криками убегали мамы с малышами. Им удалось покинуть ее за несколько секунд до взрыва.

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