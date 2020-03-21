Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 марта 2020 года: наши ученые испытывают вакцину на мартышках, а американцы — на трансгенных мышах

На утро, 21 марта, в Новосибирской области есть уже четыре заболевших коронавирусом, все больные — женщины. Они прилетели из-за границы: заразились во Франции, Италии, Англии и Швейцарии. У одной из них нет симптомов болезни — ни кашля, ни температуры, но при этом в «Векторе» тест на коронавирус показал положительный результат.

— Она не испытывает каких-то последствий, — коротко прокомментировал мэр Анатолий Локоть состояние девушки, которая прилетела из Италии.

ОТСУТСТВИЕ СИМПТОМОВ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ: КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО

Ученые говорят, что сибирячка, которая болеет коронавирусом бессимптомно, — это не какой-то уникальный случай. Скорее всего, инфекция могла ослабнуть.

— Все РНК-вирусы эволюционируют. Каждая последующая передача к другому человеку ведет к тому, что вирус немножко меняется. Потому что вирус представляет из себя совокупность разных геномов. И как показывает история, чем больше передач, тем уменьшается смертность, но, к сожалению, увеличивается коэффициент передачи. Все, что пока происходит, это естественно, — объясняет разные течения болезни ученый-вирусолог Сергей Нетесов. Свою лекцию об этом он читал студентам в НГУ. Также он высказал еще одно предположение на тему, от чего зависит восприимчивость человека к коронавирусу: — Разные иммунные системы, разный возраст и третий факт — это история контакта с другими коронавирусами. Если у человека были контакты с другими коронавирусами (с китайским коронавирусом они похожи на 75-80%), какой-то иммунный перекрест это дает и вполне возможно что влияет.

НА КАКИХ РЕЙСАХ ЛЕТЕЛИ БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ?

По данным оперативного штаба при правительстве региона, первая пациентка 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота SU 1462 прибыла в Толмачево утром 15 марта.

Вторая заболевшая коронавирусом 7 марта вместе с мужем прилетели в Москву из Италии, а 8 марта на рейсе 2513 авиакомпании S7 пара вернулась в Новосибирск.

Третья женщина прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании Победа утром 14 марта прилетела в Новосибирск.

Четвертая пациентка прилетела из Цюриха в Москву 15 марта, в Новосибирск добралась утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7.

Роспотребнадзор и полиция устанавливают всех пассажиров, летевших с этими женщинами, с большинством уже связались. Эти люди отправлены на двухнедельную самоизоляцию, у них взяли анализы на коронавирус.

Если вы летели на этих рейсах, а с вами еще не связались медики, обязательно позвоните на региональную горячую линию по телефону 112.

СКОЛЬКО ВСЕГО ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ НА КАРАНТИНЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

В связи с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой теперь все, кто прибывает на территорию России, должны быть изолированы на двухнедельный карантин. Сейчас более 800 жителей Новосибирской области находятся на такой домашней самоизоляции, больше тысячи уже сняты с наблюдения и могут спокойно выходить из дома.

ХВАТИТ ЛИ ВСЕМ МАСОК?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал нехватку медицинских масок в аптеках. Оказалось, с начала года в муниципальной аптечной сети был израсходован трехгодичный запас масок.

Но власти нашли выход: в Бердске был открыт цех по производству масок. Правда, предприниматели столкнулись с проблемой: чтобы залицензировать товар, нужно собирать бумаги несколько месяцев. Тогда маски поступили в продажу не как медицинские изделия. Их теперь можно приобрести в киосках, а также на почте. Правда, к обеду покупатели разбирают всю партию. Если вы не можете найти масок ни в аптеке, ни в киосках, мы составили поэтапную инструкцию, как ее сделать своими руками. На этой уйдет всего 20 минут.

НА КОМ ИСПЫТЫВАЮТ ВАКЦИНУ

Новосибирские вирусологи работают над вакциной от коронавируса, анонсировано, что ее закончат к концу 2020 года. Есть уже несколько вариантов. Роспотребнадзор сообщил: «Исследователям удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита». Почти все эти вакцины работают по одному типу: организму подсовывают фейк, муляж — почти что вирус, на который реагирует иммунитет. Вакцину будут тестировать на мартышках, а не на грызунах. Так как у мышей и крыс нет тех рецепторов в легких, за которые «цепляется» коронавирус.

— Китайцы и американцы решили эту проблему: они создали трансгенных мышей. Сконструировали мышей, у которых есть нужный рецептор в клетках легких. Такие мыши болеют и погибают от коронавируса. Соответственно, и испытывать вакцины на них тоже можно. В «Векторе» пошли другим путем, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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