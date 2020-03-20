«Израсходовали трехгодичный запас»: мэр Новосибирска прокомментировал нехватку защитных масок
В пятницу, 20 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал нехватку защитных масок в аптеках. Он отметил, что с такой проблемой столкнулись по всей стране.
— С первого января этого года был израсходован трехгодичный запас масок в аптечной сети. При этом была поставка дополнительной партии. Мы уже получали дополнительные партии. Они тоже уже проданы. Подчеркиваю, это касается только муниципальной аптечной сети. У нас есть два договора на поставку масок, которые должны исполняться. Сейчас мы эту ситуацию мониторим и держим на контроле, — отметил мэр города.
Напомним, в четверг, 19 марта, стало известно, что маски бердского производства поступили в продажу в Новосибирске. Вот только пока на них не получены специальные документы, они продаются через киоски «Роспечати», а не в аптеках.
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