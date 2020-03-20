Коронавирусу подсунут муляжи: какие вакцины пробуют сделать в «Векторе» и на ком их испытывают

В Новосибирском центре вирусологии «Вектор» заявили, что создали несколько прототипов вакцин. Это еще не настоящие препараты, а пробники, которые надо испытывать и дорабатывать. Ученые приоткрыли тайну, как подготовили вакцины. Выразились узкопрофессиональным, малопонятным языком.

Мы попросили вирусолога Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, популярно объяснить, на чем же строятся попытки новосибирских ученых спасти человечество от новой заразы. Тем более Чепурнов когда-то работал в «Векторе» и сам создавал вакцины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ОРГАНИЗМУ ПОДСОВЫВАЮТ МУЛЯЖ

Роспотребнадзор сообщил: «Исследователям удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита».

Александр Чепурнов «переводит»:

- Рекомбинантная вакцина - это давно известный науке способ. Берется вирус, который для нас не опасен. К примеру, вирус везикулярного стоматита, из его генома удаляют определенную часть, что окончательно делает его безвредным, и на это место подсаживают кусочек от генома коронавируса. Такая комбинация не должна нанести организму вред, но как только она попадает к человеку, начинает продуцироваться такой же белок, как у коронавируса. В ответ иммунная система начинает реагировать на него так же, как на коронавирус. Такой вирус-носитель (в данном случае - вирус стоматита) и называется вектором. Кстати, с помощью вируса везикулярного стоматита была придумана действующая американская вакцина от Эболы. Кроме вируса стоматита, прототипы рекомбинантной вакцины сделаны на основе вирусов кори и гриппа.

В Роспотребназдзоре говорят, что созданы еще варианты - «на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины».

«Чипирование может быть идеальным вариантом» - ученый рассказал, как быстро выявлять людей, зараженных коронавирусом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- мРНК-вакцина - это «кусочек» РНК-вируса, обладающий информацией о структуре неких белков коронавируса, на который должен отреагировать иммунитет человека. То есть в организм человека попадает не весь опасный вирус, а только тот особенный белок, против которого начинает обороняться иммунитет. По такому методу активно работают китайцы и американцы, приступившие к испытаниям своих прототипов, - объяснил КП-Новосибирск Чепурнов.

Пептиды - это тоже небольшие белки, созданные искусственно, из них можно получить портрет коронавируса и подсунуть его организму вместо истинного источника всех бед. Иммунитет должен начать реагировать на этот муляж как на настоящий вирус.

Действие субъединичных вакцин также основано на части вируса. Если от него «откусить» наиболее важные для иммунного ответа детали, получатся субъединицы, которые будут представлять собой некий провокатор. На них и среагирует организм.

Практически все эти вакцины работают по одному типу: организму подсовывают фейк - почти что вирус. Иммунитет срабатывает на него и в случае ЧП дает суровый отпор.

А ЧТО, ЕСЛИ ВИРУС В ПРОБИРКЕ ВВЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ?

Почему же с коронавирусом все так сложно? Ученые ломают голову в лабораториях, хотя есть старый дедовский метод, который наука опробовала в борьбе с клещевым энцефалитом и многими другими инфекциями. Его суть очень проста: вирус выращивают в пробирке, а потом убивают его формалином и вводят человеку. Иммунитет все равно распознает вирус, и предупрежденный организм становится вооружен - в случае укуса зараженного клеща уже знает, что делать. С коронавирусом по этой системе пока никто не работает. Во-первых, вируса нет в таких больших количествах, а выращивать его, очищать (и, кстати, где-то хранить) в необходимых объемах - дорого и сложно.

- Да и это просто опасно. Это малоизученный вирус, - говорит Александр Чепурнов.

Кстати, по такому же принципу ранее пытались создать вакцину против ВИЧ. Не сработало. Так что и в этом случае не угадаешь - сработает или нет.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ОТ КРЫС ДО МАРТЫШЕК

Вирусологи «Вектора» рассказали, на ком будут испытывать вакцину.

«In vivo - на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, а также хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Вирусолог Чепурнов поясняет, что именно этот вопрос, на ком проверять действие вакцины, был одним из самых важных, ведь тестирование возможно только на восприимчивых к коронавирусу животных. А мыши и крысы попросту не обладают тем рецептором в легких, за которые цепляется коронавирус. Поэтому жертвенными овечками станут низшие приматы - мартышки. На них проверят, способны ли разработанные прототипы защитить организм. У мартышек нужный рецептор в легких есть. На крысах же проверят, будет ли из-за действия вакцины вырабатываться иммуноглобулин - хоть какой-то иммунный ответ.

На этом снимке тот самый вирус из Уханя. Фото: Роспотребнадзор.

- Китайцы и американцы решили проблему по-другому, они создали трансгенных мышей. Сконструировали мышей, у которых есть нужный рецептор в клетках легких. Такие мыши болеют и погибают от коронавируса. Соответственно, и испытывать вакцины на них тоже можно. В «Векторе» же, видимо, пошли другим путем, - добавляет Александр Чепурнов.

Кроме испытаний на животных, ученым надо определить состав, дозы, способ введения будущей вакцины. Вирусологи рассчитывают, что вакцина будет готова к концу 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни с кем не контактактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее).

Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе (подробнее).

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru