Из-за угрозы коронавируса на карантине находятся 826 сибиряков: шесть детей оказались в больнице

20 Март 2020 2020-03-20T08:07:04+03:00

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В пятницу, 20 марта, Оперативный штаб утвердил, что в Новосибирске зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Одна зараженная пациентка прилетела из Франции, вторая — из Италии. У обеих удовлетворительное состояние.

Сейчас на карантине находятся 826 жителей Новосибирской области. Среди них — люди, которые контактировали с заболевшими, или люди, кто недавно вернулся из стран с большим числом зараженных без симптомов ОРВИ. За ними наблюдают врачи. Еще 1003 человек сняли с наблюдения.

В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ. У них взяты пробы на коронавирус. В инфекционной больнице №1 Новосибирска еще 48 пациентов, вернувшихся из-за границы с признаками ОРВИ. У 32 тесты на вирус отрицательные, 16 человек еще ждут результатов. Пока анализы не сделаны, их не выпустят из больницы.

Те, кто вернулся из зарубежных стран в последние 14 дней, должны оставаться дома и обратиться в поликлинику по месту жительства. За ними должны установить медицинское наблюдение и оформить больничный.

Если будут вопросы по медицинскому наблюдению или оформлению больничного, нужно позвонить на горячую линию 112.

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