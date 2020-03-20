«Она не испытывает никаких последствий»: мэр рассказал о заболевшей коронавирусом, прилетевшей из Италии
В пятницу, 20 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел онлайн-встречу с руководителями профильных подразделений администрации и журналистами. На совещании обсудили меры профилактики угрозы коронавируса. Для начала градоначальник рассказал, как себя чувствует вторая заболевшая коронавирусом.
— Она не испытывает каких-то последствий, — коротко прокомментировал мэр.
Напомним, женщина прилетела из Италии, где и подхватила вирус. Но никаких симптомов болезни у нее до сих пор нет. Она и не знала, что заразилась, пока в аэропорту тепловизоры не показали повышенную у нее температуру. Сейчас она изолирована в инфекционную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU