2020-03-20T10:59:34+03:00
Общество

«Она не испытывает никаких последствий»: мэр рассказал о заболевшей коронавирусом, прилетевшей из Италии

Женщина госпитализирована в инфекционную больницу из аэропорта «Толмачево»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мэр Новосибирска в онлайн-формате рассказал о мерах профилактики угрозы коронавируса. Фото: стоп-кадрМэр Новосибирска в онлайн-формате рассказал о мерах профилактики угрозы коронавируса. Фото: стоп-кадр
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В пятницу, 20 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел онлайн-встречу с руководителями профильных подразделений администрации и журналистами. На совещании обсудили меры профилактики угрозы коронавируса. Для начала градоначальник рассказал, как себя чувствует вторая заболевшая коронавирусом.

— Она не испытывает каких-то последствий, — коротко прокомментировал мэр.

Напомним, женщина прилетела из Италии, где и подхватила вирус. Но никаких симптомов болезни у нее до сих пор нет. Она и не знала, что заразилась, пока в аэропорту тепловизоры не показали повышенную у нее температуру. Сейчас она изолирована в инфекционную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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