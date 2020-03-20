«Прилетела из Цюриха, контактировала с семьей»: что известно о двух новых заболевших коронавирусом в Новосибирске

20 Март 2020 2020-03-20T17:35:41+03:00

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Стали известны подробности о двух новых заболевших коронавирусом новосибирцев. Об этом сообщили в Оперштабе.

— Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта. 18 марта она почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса. После чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой. С того момента ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора определяют круг людей, контактировавших с пациенткой. В том числе пассажиров рейса, на котором она прилетела в Новосибирск, — сообщили в штабе. — Вторая женщина прилетела из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она находилась с 9 марта. Из Домодедово прибыла в Новосибирск утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей.

Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск.

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