Число погибших в ЧП на Ключевской сопке выросло до 8 человек

Спасатели планируют добраться до выживших к полуночи. Фото: Рушан КАЮМОВ

Число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, выросло до 8-ми человек. Еще двое не пережили ночь. Информацию об этом в понедельник, 5 сентября, КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Сейчас из 12-ти человек живы всего четверо.

Напомним, группа из 12 альпинистов вышла 30 августа. Они взбирались на вулкан в связках по трое. 3 сентября один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих человек. Следом сорвались еще трое. Четверо альпинистов погибли сразу, позже – еще два человека. В понедельник, 5 сентября, стало известно еще о двоих погибших.

Выжили всего четверо. Двое из них находятся на высоте в 3300 метров, еще двое – на высоте 4156 метров. Среди последних – гид из Барнаула Иван Алабугин, который выходит на связь со спасателями.

Коммуникацию затрудняют плохие погодные условия. По данным синоптиков, сейчас на Ключевской сопке ветер дует со скоростью около 55 километров в час. Температура – 11 градусов, но ощущается как – 26. Спасатели поднимаются в гору, над вулканом кружит вертолет – специалисты планируют добраться до выживших до полуночи любыми путями. Альпинисты могут не пережить ночь.

Представитель новосибирской региональной федерации альпинизма Игорь Леонтьев объяснял КП-Новосибирск, почему туристы и гиды не могут спуститься сами. Причины две – плохие погодные условия и травмы одного из членов команды.

– Ориентировочно, в живых остались четверо. У одного из них сломана нога. Сейчас идет спасательная операция. Мы не знаем точной информации о выживших, так как связь с гидом прерывается из-за погодных условий, – сообщили КП-Новосибирск в МЧС.

Судя по информации МЧС, человек со сломанной ногой – гид из Новосибирска Андрей Мищенко – все еще жив. Как сообщал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией, у мужчины переломы ноги, ребер, травмы шеи и позвоночника.

По данным Telegram-канала Baza, погибли туристы из Москвы – Павел Селяничев, Екатерина Косюк и Андрей Гутор. Также в списке погибших числятся Максим Соловьев из города Гусь-Хрустальный, Александр Жиловачик из города Камень-на-Оби и Евгений Сорокин из города Электросталь. Имена еще двоих погибших уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели туристов на Камчатке.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как работает связка?

- У каждого альпиниста есть страховочная система. Ее можно купить готовую и сертефицированную в магазине. Ее надевают на себя и потом к ней привязывается связочная веревка. Таким образом, все участники восхождения связаны. В такой связке может быть от двух до трех человек, не больше, - рассказал КП-Новосибирск Игорь Леонтьев, представитель новосибирской региональной федерации альпинизма.

- А если один из связки срывается и падает у других есть возможность отцепиться?

- Нет, момент срыва происходит очень быстро. Это даже меньше секунды по времени. Если не уловили момент срыва, то поймать почти невозможно и летят все.

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