Стало известно состояние гида из Новосибирска, пострадавшего во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке

Стали известны последние данные о состоянии гида из Новосибирска на Ключевской сопке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ключевской Сопке погибли еще двое альпинистов. По данным на понедельник, 5 сентября, число погибших возросло до восьми. Как сообщили КП-Новосибирск в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, один из гидов точно жив и выходит на связь по спутниковому телефону.

– Мы не знаем пока, кто из гидов выходит на связь, потому что связь прерывается. Там очень плохая погода. Кто-то из них один, вроде как, сейчас спускается навстречу спасателям, – рассказали КП-Новосибирск в МЧС, уточнив, что официальные данные будут позже.

Напомним, в группе было 10 туристов и два гида. 3 сентября стало известно, что на высоте 4200 метров пятеро человек сорвались и погибли. Еще трое туристов остались в лагере на высоте 3300 метров. Затем число погибших увеличилось до шести, в понедельник – до 8.

По последним данным, гиды все еще живы. Один из них – житель Барнаула Иван Алабугин. Второй – новосибирец Андрей Мищенко. Его состояние резко ухудшилось. Так как связь с альпинистами прерывается, точную информацию пока узнать невозможно.

– Как мне сказали, он жив. Первая информация была, что у него перелом ноги, перелом ребер и травма шеи. Последняя информация, которую мне передали от руководителя «ЭкстримТайма» – у него перелом позвоночника, он обездвижен, – сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об альпинисте, который погиб в ЧП на Ключевской сопке.

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