«Пробиться к выжившим мешает непогода»: что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года

За туристами пока не поднялись. Фото: Рушан КАЮМОВ

Больше суток спасатели не могут пробиться к туристам, выжившим после ЧП на Ключевской сопке. Напомним, на Камчатке шесть человек погибли при восхождении на вулкан. Тур организовывала новосибирская фирма, в группе было 10 туристов и 2 гида. В день трагедии трое человек остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные девять начали подниматься выше. На высоте 4200 метров случилась трагедия, в живых остались только трое из тех, кто продолжил подъем на вершину. Что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года - в нашем материале

ЧТО ЗА ФИРМА И ГИДЫ?

Тур на Камчатку организовывала новосибирская турфирма. Почему она водила группы так далеко от дома? Дело в том, что фирма занималась горными турами по всей стране, и Камчатка не была исключением.

Что же известно о гидах? С одной стороны, некоторые эксперты, давая характеристику случившемуся, поспешили усомниться в их компетентности. Но с другой, информация, которой «КП» на данный момент располагает, говорит об обратном. Например, об одном из гидов, Андрее Мищенко, в группе фирмы в соцсетях мужчину характеризуют сами работадатели, как «матерого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом».

- В нашей команде он уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а так же на Камчатке: восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, - говорится на странице турфирмы.

Как утверждают организаторы, Андрей за 5 лет работы руководил 13-ю походами по Ключевской группе с восхождением на Ключевскую сопку.

Так же в списках гидов есть барнаулец Иван Алабугин. Он так же работает на маршрутах в горах Алтая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана уже больше 10 лет

Об квалификации остается пока догадываться, поскольку номер телефона турфирмы уже два дня недоступен, а информация о самих турах вычищена, как на сайте, так и в социальных сетях.

Вместе с тем, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности и отвечать компании на неудобные вопросы все равно придется.

КТО БЫЛ В ГРУППЕ?

Всего в группе было 10 туристов и два гида. Одним из участников восхождения был электросталец Евгений Сорокин. Мужчина улетел на Камчатку на прошлой неделе. До этого он покорял Эльбрус, был в Карпатах и на Домбае.

- Он больше пяти лет занимается альпинизмом, тщательно готовился к этой поездке, тренировался. Он был именно участником восхождения, не гидом, - говорит Сергей, друг погибшего.

Еще одно имя из списка погибших – Андрей Гутор, питерский нейрохирург. Его друзья говорят, что мужчина был не профессиональным, но опытным альпинистом.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ МАРШРУТА?

Как утверждают специалисты, подъем на Ключевской вулкан коварен. Хотя с первого взгляда он может казаться несложным.

- Это ведь снежная гора и нужно понимать, что человек может начать скользить и упасть на камни, - рассказал КП-Новосибирск Александр Гофштейн, заслуженный спасатель России, спасатель международного класса.

По словам мужчины, даже если туристы шли в связке, то при падении могло сказаться множество факторов. К примеру, неизвестно умели ли люди работать в ней и страховать друг друга, все ли могли правильно зарубиться в снег.

- Да и неизвестно, какого качества был сам снег. Иногда бывает так, что и зарубиться в него невозможно, - рассуждает спасатель.

ПОЧЕМУ ВЫЖИВШИЕ НЕ МОГУТ СПУСТИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Сейчас на высоте 4200 метров помощи спасатели ждут три выживших человека. У одного из них сломана нога. Еще трое, по предварительной информации, находятся на 900 метров ниже в лагере.

У спасателей не получается к ним пробиться из-за погодных условий.

- Связь с выжившим гидом односторонняя по спутниковому телефону, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Да и сами люди тоже спуститься не могут.

- У них есть раненый, а какой перелом неизвестно. Да и если говорим о транспортировке человека, то вниз его должны нести на руках человек 12-18. Двоим с этим тяжело справиться, - рассказал КП-Новосибирск Игорь Леонтьев, представитель новосибирской региональной федерации альпинизма.

Как сообщают знакомые туристов, в лагере пока есть все необходимое для того, чтобы продержаться пару дней: палатка, горелка.

- Без еды можно продержаться много дней, а вот без воды не больше 3-х дней. Поэтому и нужна горелка, чтобы топить снег и лед в необходимом количестве, - объясняет Игорь Леонтьев.

- А какая еда у них с собой может быть?

- Это в основном сублимированные продукты. Спектр продуктов большой: от утренних каш, супов, вторых блюд до яичницы и молочных продуктов. Какого-то стандартного набора нет, все индивидуально.

КП-Новосибирск продолжает следить за ходом спасения выживших

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