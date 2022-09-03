«Женька не новичок, мы его не хороним»: друзья рассказали о туристе, попавшем в ЧП на Ключевском вулкане

Евгений вместе с еще 9 туристами и двумя гидами отправился на вулкан. Фото: Рушан КАЮМОВ

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с другом одного из туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке. Напомним, на сопке погибли пять туристов, кто именно – пока неизвестно. Спасатели доберутся к выжившим только через 12 часов.

Одним из тех, кто с этой группой отправился на Ключевскую сопку, был Евгений Сорокин из города Электросталь Московской области. О нем КП-Новосибирск рассказал его друг Сергей.

- Я помогал Женьке собираться на Камчатку: ездили с ним по Москве, выбирали обувь для восхождения на вулкан. Друг очень внимательно все проверял: объяснял, что правильная экипировка очень важна, - рассказал КП-Новосибирск Сергей. – На Камчатку он улетел на прошлой неделе.

Как говорят друзья, Евгений был опытным альпинистом: он покорял Эльбрус, был в Карпатах и на Домбае.

- Он больше пяти лет занимается альпинизмом, тщательно готовился к этой поездке, тренировался. Он был именно участником восхождения, не гидом, - говорит Сергей. – Все друзья сейчас очень волнуются.

Переживает и девушка Евгения, которая ждет его возвращения в Электростали.

- Мы ни в коем случае Женьку не хороним! Верим, что он вернется, - говорит Сергей.

Напомним, туристы отправились в горы 30 августа.

- Это был коммерческий тур. Платишь деньги и идешь, никакой особой подготовки от желающих не требовалось, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией. Цена за экстремальный отдых была 80 тысяч рублей.

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