«Маршрут был коварным»: эксперт объяснил, что могло погубить 5 туристов на Ключевском вулкане

Подъем на вулкан кажется простым, но это не так. Фото: природный парк «Вулканы Камчатки».

3 сентября Администрация Камчатского края сообщила о том, что при восхождении на Ключевской вулкан погибли пять туристов, в их числе - жители Новосибирской области. Напомним, организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Выдвинулась группа на вулкан с двумя гидами – всего в горы пошли 12 человек. Накануне ЧП девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. Трагедия с теми, кто отправился покорять гору дальше, произошла на высоте 4200 метров.

Кто именно из ребят погиб, пока неизвестно. Вот, что коротко комментируют в ГУ МЧС России по Камчатскому краю:

- Группа была официально зарегистрирована в МЧС, - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. – Погода была благоприятной для туристов, никаких экстремальных условий для отмены восхождения не было.

Как говорят специалисты, сам подъем на Ключевской вулкан может казаться простым, но это не так. В чем кроется опасность, объяснил Александр Гофштейн, заслуженный спасатель России, спасатель международного класса.

- Ключевской вулкан отлично виден из самого Петропавловска-Камчатского. Подъем на него с точки зрения альпинистов несложный, может восприниматься кем-то как прогулка. Но это снежная гора, и она коварна. Надо понимать, что на снегу человек начинает скользить, и он может упасть на камни, - рассказал КП-Новосибирск Александр Гофштейн.

- Но ведь в гору поднимаются в связке, из-за чего могли сорваться сразу пять человек?

- Шли они в связке или нет, на данный момент неизвестно. Но даже если они были в связке, могло сказаться множество факторов. Первый из них – умение работать в связке и страховать. Все ли из них были готовы к этому? Все ли могли правильно зарубиться в снег? Второй момент – какого качества был снег? Иногда он бывает таким, что и зарубиться правильно невозможно.

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