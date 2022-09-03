Стало известно состояние туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку. Фото: БЕЗБОРОДОВА Ксения.

Стало известно состояние туристов, пострадавших во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Ранее сообщалось, что во время ЧП погибли 5 человек.

– Из той информации, которая мне известна, гиды живы. Второй гид получил переломы ноги, ребер и повреждение шеи. Ребята находятся на высоте 4200 метров. Ставят палатку на ночь. Спасатели находятся на высоте 3300. Туристы ждут спасателей, – рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Ранее был опубликован список туристов, участвующих в восхождении. Кто именно из них погиб, пока неизвестно.

Сообщалось, что восхождение организовал новосибирский клуб «Экстрим Тайм». Поход начали накануне. Один из гидов 3 сентября вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли.

Группа была зарегистрирована по правилам МЧС. В нее вошли люди из разных регионов России: Алтайского края, Новосибирской области, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области.

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