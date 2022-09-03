Опубликован список туристов, заявившихся на покорение Ключевской сопке на Камчатке. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА.

Опубликован список туристов, которые отправились на покорение Ключевской сопки. В него вошли 12 туристов. На данный момент известно, что 5 человек погибли. В их числе туристы из Новосибирска.

1. Алабугин Иван, 1992 г.р

2. Мищенко Андрей, 1981 г.р

3. Семеничев Павел, 1984 г.р

4. Соловьев Максим, 1988 г.р

5. Киприянов Андрей, 1996 г.р

6. Аверин Роман, 1979 г.р

7. Косюк Екатерина, 1994 г.р

8. Гутор Андрей, 1987 г.р

9. Жиловачик Александр, 1991 г.р

10. Сорокин Евгений, 1984 г.р

11. Усачева Анастасия, 1987 г.р

12. Михайловский Игорь, 1976 г.р

Список участников опубликовал телеграм-канал «112».

По данным администрации Камчатского края, предварительно известно о гибели пятерых человек. Еще двое туристов получили травмы.

О ЧП спасателям сообщил один из гидов. Он рассказал, что группа отправилась на восхождение накануне. И на высоте 4200 метров несколько участников восхождения сорвались вниз и погибли.

По данным прокуратуры Камчатского края группа была зарегистрирована по правилам МЧС. В нее вошли люди из разных регионов России:

–Алтайского края, Новосибирской области, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области, – уточнили в прокуратуре.

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