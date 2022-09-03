На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы.
Фото: Рушан КАЮМОВ
На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли 5 туристов, в том числе и из Новосибирска. Всего в группе было 12 человек.
Известно, что группа отправилась на восхождение 30 августа. Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим Тайм».
По данным администрации Камчатского края, о трагедии стало известно 3 сентября. На связь со спасателями вышел один из гидов. Он сообщил, что на высот 4200 метров погибли несколько туристов, а один из гидов сломал ногу, еще один человек без сознания.
Группа туристов была зарегистрирована по правилам МЧС. Восхождение на гигант они начали накануне с высоты 3300 метров.
На место вылетел вертолет со спасателями
Телефон новосибирского клуба, организовавшего восхождение, отключен.
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