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Происшествия3 сентября 2022 9:57

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы

В группе было 12 человек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы.

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы.

Фото: Рушан КАЮМОВ

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли 5 туристов, в том числе и из Новосибирска. Всего в группе было 12 человек.

Известно, что группа отправилась на восхождение 30 августа. Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим Тайм».

По данным администрации Камчатского края, о трагедии стало известно 3 сентября. На связь со спасателями вышел один из гидов. Он сообщил, что на высот 4200 метров погибли несколько туристов, а один из гидов сломал ногу, еще один человек без сознания.

Группа туристов была зарегистрирована по правилам МЧС. Восхождение на гигант они начали накануне с высоты 3300 метров.

На место вылетел вертолет со спасателями

Телефон новосибирского клуба, организовавшего восхождение, отключен.

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