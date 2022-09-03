Спасатели поднимутся к туристам только завтра. Фото: Рушан КАЮМОВ

Трагедия на Ключевском вулкане произошла 3 сентября: как сообщила Администрация Камчатского края, группа из 12 человек, в числе которых было 2 гида, отправилась покорять сопку. Опганизивала тур новосибирская компания, в числе туристов были жители Новосибирской области. За сутки до трагедии группа из 12 человек разделилась: трое туристов остались в лагере на высоте 3300 метров, девять отправились в гору дальше. На высоте 4200 метров пятеро туристов погибли.

Кто именно погиб, неизвестно до сих пор:

- Спасатели доберутся к участникам тура только через 12 часов, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Камчатскому краю. - Им еще предстоит длительное восхождение.

Друзья погибших предполагают, что причиной ЧП могла стать то, сорвалась связка:

- Связка - это когда группа на маршруте связана между собой веревкой для безопасного прохождения, - рассказал КП-Новосибирск один из знакомых новосибирских туристов. Видимо, во время подъема что-то пошло не так.

Так это или нет, предстоит выяснить следователям:

- Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Также проверку всех обстоятельств ЧП проводит прокуратура.

КП-Новосибирск просит связаться с редакцией близких туристов, которые попали в ЧП на Камчатке, по тел. 8-913-068-56-72.

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