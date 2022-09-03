Юрист рассказал, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧП с туристами, решившими покорить Ключевскую сопку на Камчатке, потрясло всю страну. Группа из 12 человек отправилась на восхождение 30 августа. О трагедии стало известно 3 сентября. По предварительным данным, на высоте 4200 метров 5 человек сорвались вниз и погибли. Еще двое пострадали. Известно, что организовал тур новосибирский клуб путешественников. Кто ответит за случившееся, попытались разобраться корреспонденты КП-Новосибирск.

– В данном случае речь идёт не просто о туристической поездке, а о поездке, связанной с определённым риском. В горы может подниматься только специально обученный человек. В связи с чем возникают вопросы, проводилось ли соответствующее обучение, была ли соответствующая квалификация и инструктаж? В случае, если определенной подготовки не было, речь идет о причинении смерти по неосторожности, – пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. – Если же организаторы и проводники тура имели соответствующую туристическую квалификацию, если были обеспечены все меры безопасности, своевременно были извещены соответствующие службы, тогда никто не понесет ответственность за случившееся. Трагедию приравняют к несчастному случаю. Однако, сомнительно, что все эти правила были соблюдены.

Эксперт добавил, если компетентные органы выявят нарушения в организации тура, ответственность за трагедию понесут руководители клуба и гиды-проводники.

Как пояснила КП-Новосибирск секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Новосибирской области Ирина Добарина, участники группы,с которой случилось ЧП, не входили в базу членов федерации спортивного туризма.

– Это очень сложный маршрут. Водить группы по таким маршрутам может только инструктор-проводник, если он официально имеет такое звание. Сейчас очень много тех, кто на таких турах зарабатывает деньги, при этом не имея официальной регистрации. Инструктор-проводник по закону должен окончить специальную школу и получить такое звание, прослушать теоретические курсы и сдать экзамены. А также иметь официальный туристский подтверждённый опыт. Также инструктор-проводник должен иметь категорию, которая позволяет совершать походы определенной сложности, – пояснила специалист. Ключевская сопка из-за высокой сложности требует определенного горного опыта.

Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело после трагедии с туристами по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4-х лет.

Напомним, ЧП с группой туристов, в которой есть и жители Новосибирска, произошло 3 сентября. На высоте 4200 тысяч метров несколько человек сорвались вниз и погибли. С МЧС связался один из гидов и сообщил о трагедии. На место вылетели спасатели.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о состоянии пострадавших при восхождении на Ключевскую сопку туристов.

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