Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
3 сентября 2022 14:25

Юрист рассказал, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке

По предварительным данным, погибли минимум 5 человек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Юрист рассказал, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

Юрист рассказал, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧП с туристами, решившими покорить Ключевскую сопку на Камчатке, потрясло всю страну. Группа из 12 человек отправилась на восхождение 30 августа. О трагедии стало известно 3 сентября. По предварительным данным, на высоте 4200 метров 5 человек сорвались вниз и погибли. Еще двое пострадали. Известно, что организовал тур новосибирский клуб путешественников. Кто ответит за случившееся, попытались разобраться корреспонденты КП-Новосибирск.

– В данном случае речь идёт не просто о туристической поездке, а о поездке, связанной с определённым риском. В горы может подниматься только специально обученный человек. В связи с чем возникают вопросы, проводилось ли соответствующее обучение, была ли соответствующая квалификация и инструктаж? В случае, если определенной подготовки не было, речь идет о причинении смерти по неосторожности, – пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. – Если же организаторы и проводники тура имели соответствующую туристическую квалификацию, если были обеспечены все меры безопасности, своевременно были извещены соответствующие службы, тогда никто не понесет ответственность за случившееся. Трагедию приравняют к несчастному случаю. Однако, сомнительно, что все эти правила были соблюдены.

Эксперт добавил, если компетентные органы выявят нарушения в организации тура, ответственность за трагедию понесут руководители клуба и гиды-проводники.

Как пояснила КП-Новосибирск секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Новосибирской области Ирина Добарина, участники группы,с которой случилось ЧП, не входили в базу членов федерации спортивного туризма.

– Это очень сложный маршрут. Водить группы по таким маршрутам может только инструктор-проводник, если он официально имеет такое звание. Сейчас очень много тех, кто на таких турах зарабатывает деньги, при этом не имея официальной регистрации. Инструктор-проводник по закону должен окончить специальную школу и получить такое звание, прослушать теоретические курсы и сдать экзамены. А также иметь официальный туристский подтверждённый опыт. Также инструктор-проводник должен иметь категорию, которая позволяет совершать походы определенной сложности, – пояснила специалист. Ключевская сопка из-за высокой сложности требует определенного горного опыта.

Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело после трагедии с туристами по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4-х лет.

Напомним, ЧП с группой туристов, в которой есть и жители Новосибирска, произошло 3 сентября. На высоте 4200 тысяч метров несколько человек сорвались вниз и погибли. С МЧС связался один из гидов и сообщил о трагедии. На место вылетели спасатели.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о состоянии пострадавших при восхождении на Ключевскую сопку туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маршрут был коварным»: эксперт объяснил, что могло погубить 5 туристов на Ключевском вулкане

Эксперт объяснил, что могло погубить 5 туристов на Ключевском вулкане (подробнее)

Стало известно состояние туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку

По словам источника, знакомого с ситуацией, гиды живы (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы

В группе было 12 человек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧПКАРТИНА ДНЯ5 туристов погибли на Камчатке